Санкции не работают

Варшава признала провал антироссийской политики

Наверное, исключительно в теории проводимая Западом в отношении России санкционная политика должна была дать свои результаты. Принцип давления на социум в целях подталкивания самых активных его представителей к принятию определенных решений работает и будет работать. Но только не в России. Один из итогов санкционного и политического давления, которого совершенно неожиданно добились наши западные «партнеры» – уровень поддержки Владимира Путина населением достиг рекордных показателей в 81%.

Сегодня один из европейских политиков, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, совершенно прямо заявил о том, что санкции, которые Запад наложил на Россию, не действуют. «Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – заявил польский политик.

Действительно, российская национальная валюта, которая на волне уже введенных и только анонсированных санкций ушла в крутое пике, совершенно неожиданно для консолидированной Европы вернулась на «довоенный» уровень, продемонстрировав удивительную жизнеспособность. Более того, есть серьезные основания полагать, что российский рубль продолжит свое укрепления, методично обесценивая таких серьезных конкурентов как доллар и евро. Подобный ход событий уже никому не кажется фантастическим и оторванным от реальности. После перехода на расчеты за энергоносители исключительно в национальной валюте Москва сделала серьезную заявку на позиционирование рубля в качестве платежного средства в интернациональных расчетах.

Но это далеко не все последствия введенных Западом по отношению к России санкций, о которых можно и нужно говорить. Самое главное, что не озвучил Моравецкий, выражая свое сожаление по поводу бесперспективности экономического давления на нашу страну – проекция санкционной войны на европейскую экономику.

Европа на пороге жесточайшего экономического кризиса, который очень серьезно проявится уже в начале осени. Если сейчас люди просто возмущаются ростом цен на продукты питания и энергоносители, ростом безработицы и падением уровня жизни, то уже через несколько месяцев, если ситуацию не удастся развернуть вспять, большинство стран Евросоюза пройдут ту точку невозврата, за которой начнется полнейших хаос.

В Европе дорожает бензин, газ, а соответственно и электроэнергия, власти призывают потерпеть и проявить сознательность. Европа теряет мощные рынки сбыта и вынуждена закрывать некоторые предприятия, отправляя специалистов на улицу. Не получающие российские удобрения европейские фермеры прямо говорят о назревающей аграрной катастрофе. Газовые хранилища пустеют, но вместо призывов подготовиться к зиме европейские политики опять же призывают потерпеть и отказаться от поставок российского газа. Неконтролируемый рост цен на топливо рушит сложившиеся логистические цепочки и вызывает веерное подорожание основных категорий потребительских товаров. Постоянные поставки оружия на территорию Украины, охваченную боевыми действиями, конечно, дают приток денежных средств в военно-промышленный комплекс, но провоцируют рост беженцев, которые создают беспрецедентную финансовую нагрузку на бюджет некоторых стран Евросоюза, в частности той же Польши.

Обратный эффект от санкционной политики очевиден и говорить о последствиях ошибочных решений, которые уже проявились на территории Европы, можно бесконечно долго. Как можно и бесконечно долго говорить о том, как данная, на первый взгляд исключительно негативная, ситуация вызвала целый ряд позитивных изменений в России. В стране наконец-то сформировались национально-ориентированные элиты, а основные отрасли экономики получили мощнейший импульс для развития. Объемы средств, направляемых даже не на поддержку, а в большей мере на развитие национальной экономики, попросту колоссальны.

В свете последних событий возникает вполне закономерный вопрос – почему Запад, ежедневно неся серьезнейшие убытки и максимально раздражая собственное население, не откажется от ошибочной политики? Неужели заболевшая фашизмом Украина, что сегодня абсолютно очевидно всем и каждому, так важна для Франции, Польши или Германии, что, даже понимая пагубность проводимой ими политики, они готовы идти до конца? Идти до конца, не только воюя с Россией до последнего украинца, но и уничтожая собственную экономику, рискуя отбросить большую часть своего собственного населения за черту бедности?

Разумеется, сложно искать логику в поступках, которые направлены в первую очередь на сохранение репутации. Сегодня Запад не готов признавать свои ошибки и еще более не готов признать факт усиления геополитического влияния России. Для многих европейских политиков куда приемлемее посадить своих граждан на продовольственные пайки и лимитировать поставки тепла и света в их жилища, чем признать тот факт, что планируемое много лет уничтожение России, уничтожение именно экономическим способом, обернулось полным провалом. Провалом, который в первую очередь продемонстрировал несамостоятельность европейской экономики и ее фатальную зависимость от экономики российской.

Не понимая, как развернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, Запад продолжает штамповать все новые и новые абсолютно бестолковые санкции, в то время как определенная часть жителей стран Евросоюза уже созрела для того, чтобы выйти на улицы и потребовать от действующей власти ответы на весьма неудобные вопросы. Уверен, подобный сценарий уже созрел и будет реализован в ближайшем будущем. Кто бы мог подумать, что начав спецоперацию по денацификации Украины, Владимир Путин спровоцирует еще одно мероприятие – мероприятие по отрезвлению Европы, которая, идя на поводу у американских политиков, весьма опрометчиво переоценила свой политический и военный потенциал?

Алексей Зотьев