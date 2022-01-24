Саният Магомедова: «Нужно ли прививаться гражданам с хроническими заболеваниями? Обязательно нужно!»

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Министерства здравоохранения России об утверждении перечня противопоказаний к антиковидной вакцинации. Противопоказания разделены на такие группы, как бессрочные, временные и иные. К первому пункту относятся аллергические реакции, к временным отнесены острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания. В числе недугов, как отмечает доцент ДГМУ Саният Магомедова, особое внимание необходимо уделить вакцинации граждан с диабетом, гепатитом, ССЗ и т.д. По словам специалиста, коронавирус у граждан с вышеперечисленными диагнозами происходит в сложной форме, именно этот факт обуславливает то, что им вакцинацию нужно пройти заблаговременно. Кроме того, по словам Саният Магомедовой, вакцинация против коронавирусной инфекции абсолютно безопасна и для беременных женщин.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники