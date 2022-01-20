Санэпидситуацию в СКФО обсудили главы регионов на ВКС

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел ВКС на тему санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО. Были обсуждены меры, принимаемые против распространения коронавирусной инфекции, а также её новых штаммов.

По сообщению Юрия Чайки, сейчас идёт рост заболеваемости, что можно связать с новогодними праздниками и ослаблением контрольно-ограничительных мер. Однако он подчеркнул и выявление, и рост заболеваемости в округе штамом «омикрон».

Регионам поручено подготовить инфраструктуру учреждений здравоохранения к нагрузке, а также усилить контроль над выполнением санитарных требований в местах массового скопления.

О санэпидситуации в Дагестане, а также принимаемым мерам в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции доложил Сергей Меликов.