Общество

Санаторий «Каспий» принимает у себя участников III Форума некоммерческих организаций Юга России

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В санатории «Каспий» проходят тренинги и образовательные семинары в рамках lll Форума некоммерческих организаций Юга России.

Эксперт грантовых конкурсов и образовательных конкурсов Алексей Арбузов поделился о том, кто такой лидер и как им стать, рассказал о существующих инструментах лидера.

Илона Южакова — гендиректор и учредитель Центра обеспечения качества деятельности НКО рассказала о рисках в работе и путях их предупреждения.

Яков Самохвалов — гендиректор Центра гражданских инициатив Югры выступил на площадке под названием «Успешные практики межсекторного взаимодействия» и рассказал 3 формах такого взаимодействия.

Андрей Давидович — эксперт информбезопасности, организатор проекта lGrajdanin и предприниматель рассказал о важном месте диалога в работе НКО, а также о том, как за полминуты презентовать свой проект.

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