Санаторий «Каспий» принимает у себя участников III Форума некоммерческих организаций Юга России

В санатории «Каспий» проходят тренинги и образовательные семинары в рамках lll Форума некоммерческих организаций Юга России.
Эксперт грантовых конкурсов и образовательных конкурсов Алексей Арбузов поделился о том, кто такой лидер и как им стать, рассказал о существующих инструментах лидера.
Илона Южакова — гендиректор и учредитель Центра обеспечения качества деятельности НКО рассказала о рисках в работе и путях их предупреждения.
Яков Самохвалов — гендиректор Центра гражданских инициатив Югры выступил на площадке под названием «Успешные практики межсекторного взаимодействия» и рассказал 3 формах такого взаимодействия.
Андрей Давидович — эксперт информбезопасности, организатор проекта lGrajdanin и предприниматель рассказал о важном месте диалога в работе НКО, а также о том, как за полминуты презентовать свой проект.