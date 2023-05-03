Самый крупный сад фундука в России, находящийся в Дагестане, получит поддержку ВТБ

На эти цели ВТБ предоставит дагестанской компании «Полоса» кредит в размере 700 миллионов рублей. Финансирование по льготной программе Минсельхоза России предприятие направит на закладку более одной тысячи гектаров садов на юге Дагестана.

Соглашение о сотрудничестве на Кавказской инвестиционной выставке подписали управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко и генеральный директор ООО «Полоса» Омар Абдулмуталибов.

Во втором квартале 2023 года компания планирует завершить закладку садов в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Общая площадь насаждений увеличится на 1,3 тыс. гектаров и достигнет 2,8 тыс. гектаров, из которых 2,2 тыс. — плантации фундука.

Предприятие увеличит площадь яблоневых, грушевых и черешневых садов и продолжит промышленную закладку миндаля и киви. Параллельно посадочным работам осуществляется строительство системы капельного орошения угодий.

Александр Дыренко:

«В отрасли промышленного производства орехоплодных — это первая программа, профинансированная ВТБ. Проект предприятия уникальный и амбициозный: в России нет садов фундука такой площади. Его реализация позволит значительно снизить объем импорта данных орехов в страну. Банк готов всесторонне содействовать реализации аграриями Северного Кавказа колоссального потенциала отрасли ореховодства».

Омар Абдулмуталибов:

«Свой питомник фундука площадью 40 гектаров дает возможность не беспокоиться о посадочном материале. Госпрограммы позволяют привлекать необходимые средства для реализации инвестпроекта на оптимальных условиях».