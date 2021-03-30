В Дагестане продолжается прививочная кампания. В Агульском районе уже есть граждане, проявившие активную гражданскую позицию и привившиеся от коронавирусной инфекции. В их числе акушер-гинеколог Маида Шабановна Курбанова. Она работает в Агульской ЦРБ с 1989 года и уже много лет оказывает врачебную помощь пациентам.

На вопрос о важности вакцинации Маида Шабановна отвечает однозначно: «Мне кажется, что самый эффективный метод защиты — это профилактика и вакцинация. Данное мнение сформировалось после того, как в мае 2020 года я переболела COVID-19. Проходила лечение в первой городской больнице города Махачкалы.

Конечно, болезнь у каждого человека протекает по-разному, но я переболела тяжело.

С появлением вакцины я решила сделать прививку. Первый компонент прививки я уже получила, на 21 день настанет время получения второго компонента. В первый день после вакцины было небольшое недомогание, наблюдалось незначительное повышение температуры.

Эти симптомы были и у других вакцинировавшихся. Однако на второй день от этих симптомов не осталось и следа, мое самочувствие восстановилось.

Я советую всем гражданам, особенно тем, у кого есть хронические заболевания, сделать вакцину. Им необходимо пройти процедуру прививания, потому что они легче переболеют в случае инфицирования ковид.

Как врач-гинеколог могу сказать, что противопоказанием к вакцинации является только беременность и лактационный период».

Маида Шабановна отмечает, что вакцинация — это самый эффективный способ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ее своевременность является важным средством в борьбе за собственное здоровье и безопасность.

Салихат Малагусейнова