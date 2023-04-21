Разное

Самый большой фонтан в России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Оставить комментарий

В честь наступления праздника Ураза-байрам в Дербенте было запущено специальное шоу на самом большом мультимедийном фонтане в России.

До праздничного запуска фонтана юный муэдзин Муртаз Ибрагим прочитал азан со смотровой башни в парке Низами Гянджеви. Этот призыв к молитве ознаменовал завершение месяца Рамадан и наступление праздника.

Фонтанное шоу было подготовлено под нашид «Рамадан» известного исполнителя Махер Зейна. В небо было выпущено свыше 2000 струй воды, которые подсвечивались 1500 разноцветными прожекторами. На водном экране транслировались кадры из мечетей Мекки, Махачкалы и Дербента.

Видео с фонтанного шоу вместе с поздравлением к празднику было опубликовано в телеграм-канале главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова, который, в частности, пожелал мусульманам сохранить в себе лучшие качества, которые были накоплены за месяц поста.

Также читают:

Министерство цифрового развития Республики Дагеста...
Маршрут "Дербент-Петербург" является самым длинным...
К проекту "Карта слов" подключился и Дагестан
Всероссийский конкурс профессионального мастерства...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *