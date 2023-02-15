Самую протяженную региональную дорогу капитально отремонтируют в Дагестане в рамках БКД

В Сулейман-Стальском районе начались работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» на участке 10 — 15 км. Данные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автомобильная дорога «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» обеспечивает транспортную связь 8 районов Дагестана и является самой протяженной дорогой региона, также имеет важнейшее значение для социально-экономического развития региона. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по подготовке основания дороги и укреплению участков просадок с заменой грунта. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на лето следующего года.