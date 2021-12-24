Самовольное вмешательство в работу газового оборудования может привести к несчастным случаям

В последнее время мы все чаще слышим о несчастных случаях, произошедших при пользовании газовыми приборами, узнаем о взрывах газа в жилых домах, в результате которых страдают люди. И в первую очередь это свидетельствует о том, что наряду с другими факторами люди, стали чаще самостоятельно выполнять перепланировку и переоборудование в квартирах, сносить перегородки, переставлять оборудование и газовые плиты, подключать их к газопроводам, не зная, а порой даже сознательно игнорируя установленный законодательством порядок и правила проведения данных работ.

Согласно постановления Правительства № 410 от 14 мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» все работы по монтажу и демонтажу газопроводов, установке новых или перестановке имеющихся газовых приборов, их присоединению к газопроводам в обязательном порядке имеет право выполнять исключительно специализированная организация в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. При этом законодатель предъявляет к специализированной организации высокие требования, такие как наличие аварийно-диспетчерской службы, штат специально обученного и аттестованного персонала, необходимая материально-техническая база.

Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является обязательным для заключения. Согласно п. 80 Правил пользования газом отсутствие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, является основанием для приостановления подачи газа в порядке, предусмотренном законодательством.

Производить техническое обслуживание данного оборудования тоже имеет право только специализированная организация в рамках заключенного договора о техническом обслуживании. Проверять техническое состояние, к примеру, газовой плиты необходимо один раз в три года, а если срок ее эксплуатации вышел, раз в год. В случае, если специализированная организация установила отсутствие тяги в дымоходах, оборудование отключается немедленно. Иными словами, ни организации, занимающиеся продажей газового оборудования, ни фирмы, выполняющие строительно-монтажные, отделочные работы и замену трубопроводов, ни тем более сами жители проводить работы по переоборудованию в квартире, ремонту и замене газоиспользующего оборудования не в праве. Будьте осторожны!