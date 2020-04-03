Самоизоляция – не помеха. Акция «Сад Памяти» продолжается офлайн и выходит в Интернет

Участникам предлагают посадить дерево у себя на участке, а также воспользоваться самоизоляцией, чтобы поделиться историями о своих Героях с детьми, и поддержать акцию в соцсетях.

В связи с усиливающимися мерами безопасности в ряде регионов международная акция «Сад памяти» временно трансформируется до улучшения эпидемиологической ситуации. Теперь у каждого есть возможность поучаствовать в ней в новом формате. Об этом заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Так, в регионах, прибегнувших к такой мере как самоизоляция, массовые мероприятия по посадке будут перенесены на более поздний срок. Плановые работы по лесовосстановлению здесь продолжатся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» с учетом лесоклиматических условий и развитием эпидемиологической ситуации, и только в лесничествах. Вместе с тем у каждого, кто находится в самоизоляции, всё же будет возможность приобщиться к народной акции.

В частности, тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, организаторы акции предлагают посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Также со следующей недели на официальном сайте акции садпамяти2020.рф появится возможность нанести своё дерево на интерактивную карту.

«Не будем забывать и о том, что «Сад памяти» — наша новая традиция. Вместе мы сохраняем историю страны и историю каждой семьи. В эти непростые времена многие из нас остаются дома в окружении родных и близких. А потому у родителей появляется больше времени, чтобы поделиться историями своих Героев с детьми, — отмечает Ольга Амельченкова, — Делать это можно за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции».

Все поделки, созданные вместе с детьми, организаторы предлагают публиковать в социальных сетях с временным хештегом акции #СадПамятиДома. Там же — делиться фото и историями подвигов родных и близких, прошедших войну.

«Обозначьте геолокацию, в которой вы собираетесь посадить дерево, когда это будет возможно, и хештег #СадПамятиДома. Пусть это станет добрым флешмобом, благодаря которому акция не прекратится даже в нынешних условиях!», — призывают организаторы.

Вместе с тем известно, что в регионах со стабильной эпидемиологической обстановкой акция продолжается, но при строгом соблюдении всех ранее утверждённых мер безопасности. Это значит, в частности, что деревья будут высаживаться участниками на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга в группах из не более 3 человек. Сокращается и общее число участников акции. Кроме того, «Волонтеры Победы» просят всех приходить на акцию в масках и одноразовых перчатках. Представителей же старшего поколения, ветеранов и несовершеннолетних просят отложить участие в акции.

«Друзья, мы верим в то, что уже очень скоро мы с вами продолжим эту акцию на просторах нашей необъятной страны! А пока призываем всех позаботиться друг о друге и поддержать акцию в меру своих возможностей», — обращается ко всем участникам сегодня председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, — Напоминаю, наш единый хештег сегодня — #СадПамятиДома».