Самир Абдулхаликов: «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — это восстановление исторической справедливости»

18 марта в столице Дагестана проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Перед собравшимися выступил депутат НС РД Самир Абдулхаликов. «Мне очень приятно выступить на этой сцене. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — это восстановление исторической справедливости, которая была упущена во время распада СССР. Демократическое волеизъявление граждан Крыма и Севастополя, которые приняли участие в референдуме, является высшей волей народа. Воссоединение со всеми нашими соотечественниками является для нас главной целью. В мае мы будем отмечать 78-летие освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мы должны с вами помнить и не забывать никогда те труды наших славных героев. Даже мысль, что на этих территориях могут появиться бандеровцы для нас неприемлема. Поэтому мы должны сплотиться и вместе защищать национальные интересы нашей родины. В Сегодняшней ситуации, которая происходит на Украине, мы все знаем кто за этим стоит и зачем это делает. НАТО это называет вторжением, но они не говорят, что там на самом деле происходит. Нацисты строят там живой щит из мирных жителей и уничтожают собственный народ. Они это делают, чтобы НАТО могло двигаться на Восток. Но мы с вами этого не допустим и окажем поддержку нашим солдатам», — сказал депутат.

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