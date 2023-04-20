Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию прокомментировал руководитель парламентской фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации», Самир Абдулхаликов.

«Послание носило очень важный и принципиальный характер. Оно, я думаю, даст новый импульс нам для дальнейшего развития.

Особо хочу отметить, что Глава республики остановился на очень важных аспектах развития нашей республики. Естественно, что, Глава республики в послании остановился на вопросах обеспечения и оказания помощи семьям мобилизованных, военнослужащих — участников СВО.

Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего развития нашей республики: дана оценка деятельности Правительства РД. Сергей Алимович отметил моменты, которые имелись у нас в развитии промышленного комплекса: это рост ВВП, строительство образовательных учреждений, детских садов и другие, и дал четкие поручения для дальнейшего развития.

Самое главное, что хотелось бы отметить, о чем говорил и Глава республики, — нам нужно консолидироваться в этих условиях, принять участие и оказывать содействие всем органам власти для дальнейшего развития нашей республики.

Да, есть у нас проблемные моменты, об этом он тоже говорил, которые нам предстоит решить. Был дан посыл Народному Собранию, Правительству, муниципалитетам, чтобы совместно работать над развитием нашей республики», — сказал Самир Абдулхаликов.