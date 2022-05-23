Салман Дадаев вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине

Мэр Махачкалы Салман Дадаев вручил родным махачкалинцев, погибших при исполнении служебного долга на территории Украины, ордена Мужества.

Торжественная церемония состоялась в конференц-зале столичной администрации.

Об этом рассказал Салман Дадаев в своем телеграм-канале: «Среди тех, кто пал смертью храбрых, выполняя свой воинский долг, защищая интересы не только жителей Луганской и Донецкой республик, но наших сограждан, будущее наших детей, есть и махачкалинцы.

Их подвиги были отмечены на самом высоком уровне, и Президентом РФ Владимиром Путиным принято решение наградить шестерых махачкалинцев орденами Мужества.

Ордена Мужества были вручены родным:

ефрейтора Саида Гаджиалиевича Шапиева;

капитана Муртазали Курбаналиевича Курбаналиева; старшего матроса Эльдара Руслановича Багирова; сержанта Батира Хайбулаевича Абдулаева; старшего сержанта Марата Раджабалиевича Шихмагомедова; рядового Руслана Сергеевича Бельчука.

Ещё раз от имени всех махачкалинцев, дагестанцев, россиян приношу соболезнования родным и близким ребят».

Мэрия Махачкалы заявила о намерении проводить комплекс мероприятий по увековечиванию памяти погибших в ходе специальной военной операции горожан – их имена будут носить безымянные улицы муниципалитета, а также школы.

Имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено школе №42, в его честь переименована бывшая Джигитская улица в микрорайоне Ипподром.