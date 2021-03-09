Салман Дадаев поздравил жительниц Махачкалы с 8 Марта

Глава городской администрации Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, посвященный жительницам Махачкалы, чей труд и жизненный путь вызывает уважение. В их числе мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова Наталья Николаевна Молчанова. С Международным женским днем её поздравляли в новой квартире, которую выделили совсем недавно. Также в числе тех, кого поздравил мэр, и Елена Егоровна Зюряева. В конце мая она отпразднует свой сто первый юбилей. Ветеран ВОВ работала на фронте санитаркой. Долгое время работала в МВД. Также за непростой труд от имени всех жителей города Салман Дадаев выразил благодарность Ларисе Алексеевне Малиатаки. Она много лет проработала на заводе, сегодня убирает улицы города. Она — героиня ролика о необходимости сохранения чистоты, который стал широко известен и за пределами республики. В числе других поздравлений глава городской администрации пожелал прекрасным женщинам сохранять волю к жизни, которая будет сильнее условий и обстоятельств.

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