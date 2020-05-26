Салман Дадаев и Александр Шувалов прокомментировали работу специалистов МЧС России в Дагестане

С 20 мая в Дагестане специалистами МЧС проводится массовая дезинфекция. По поручению главы государства она сначала будет проведена в медучреждениях. Также планируется дезинфекция общественных территорий.

Мэр столицы республики и глава Кизляра высказались по поводу проводимых специалистами МЧС дезинфекционных работ.

По словам Салмана Дадаева, работа проводится каждый день, начиная с 20 числа, при взаимодействии с администрацией столицы. От имени махачкалинцев градоначальник поблагодарил всех, кто пришел на помощь.

Александр Шувалов отметил организованность специалистов и поблагодарил за их за то, что в городе станет чище, а значит и меньше заражений.