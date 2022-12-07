Салимхан Мирзеханов: Благотворительность в Дагестане развита, однако она не афишируется

После обращения Сергея Меликова к бизнесменам и предпринимателям региона, оказание благотворительной помощи получило новое дыхание.

Однако, дагестанцы всегда делали благородные поступки. В частности, Сулейман Керимов оказывал материальное содействие многим семьям. Сегодня активная материальная помощь оказывается и гражданам, которые принимают участие в СВО. По словам директора Республиканского социального фонда «Все вместе» Салимхана Мирзеханова, многие из благотворителей отказываются от огласки и сохраняют анонимность. В частности, представители депутатского корпуса, члены Комитета по предпринимательству НС РД, мобилизованные председателем комитета Сефером Алиевым внесли крупные суммы финансовых средств в благотворительных целях.

По словам Мирзеханова, благотворительность в Дагестане развита, однако она не афишируется.