Экономика

Салимхан Ахмедов встретился с владельцами банкетных залов

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Вице-мэр Махачкалы Салимхан Ахмедов обсудил с владельцами банкетных залов соблюдение санитарно-эпидемиологических предписаний по недопущению распространения COVID-19. О необходимости ужесточения контроля за соблюдением предписаний говорили на заседании Оперативного штаба под руководством Владимира Васильева.

Согласно статистическим данным, более восьмидесяти процентов инфицированных ковид составляют граждане, посещавшие массовые мероприятия, что говорит о нарушении социального дистанцирования и других мер.

В рамках совещания, как решение проблемы, было предложено заключить соглашение об обязательствах администрации банкетных залов по соблюдению санитарных норм на массовых мероприятиях.

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