Салих Алиев избран председателем Собрания депутатов в МО «Агульский район»

Сегодня, 7 октября, на заседании районного Собрания депутатов 6 созыва избрали председателя районного Собрания депутатов в МО «Агульский район». Путем открытого голосования из 23 депутатов единогласным решением председателем избрали депутата от сельского поселения «село Тпиг» Салиха Алиева, делегированного в районное Собрание депутатов.

В своем обращении глава Агульского района Закир Каидов поздравил депутатский корпус с избранием и делегированием в райсобрание и поблагодарил за совместную работу председателя Собрания депутатов предшествующего созыва Камалудина Магомедова. Также он призвал новый состав депутатов к совместной плодотворной работе во благо Агульского района.

«Вы должны быть активными и проявлять гражданский долг, участвовать во всех общественных делах и делать все, чтобы депутаты стали помощниками власти. Создавать вокруг себя какие-то рамки и говорить «я депутат», ругать глав сельских поселений и директоров — это не путь созидания. Путь созидания — это, когда мы находим диалог, достигаем взаимопонимания. Мы должны совместно решать те проблемы, которые есть в селах. Мы отвечаем за сохранение нашего района, нашей самобытности, культуры. Мы одно целое, мы делаем общую работу», — заключил Каидов.

Вновь избранный председатель поблагодарил депутатов за оказанное доверие и призвал работать в тесном контакте.

«Мы должны работать рука об руку, у нас общие цели во благо нашего народа. И возникающие вопросы мы должны решать совместно», — сказал Салих Алиев.

Камиль Мирзоев