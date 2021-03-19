Салават Щербаков работает над памятником солдатам, вооружившим знамя на Рейхстаге

В Махачкале в скором времени откроется новый памятник — солдатам, вооружившим знамя над Рейхстагом в процессе одержания Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистской Германией. Данное событие запечатлено на одноимённой фотографии, хорошо известной в стране и мире.

Важный для исторической памяти архитектурный знак создаст известный скульптор и художник Салават Щербаков, который является автором многих известных памятников: Памятника Воинам-интернационалистам на Поклонной горе, Монумента Победы Красной Армии над фашистской Германией в Нетании и других.

Энрик Муслимов подчёркивает, что создание памятника — важно не только для дагестанцев, но и всех жителей СССР и их поколений, «поскольку нас всех объединяет общая история самой кровопролитной в истории человечества войны».