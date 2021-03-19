Культура

Салават Щербаков работает над памятником солдатам, вооружившим знамя на Рейхстаге

Оставить комментарий

В Махачкале в скором времени откроется новый памятник — солдатам, вооружившим знамя над Рейхстагом в процессе одержания Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистской Германией. Данное событие запечатлено на одноимённой фотографии, хорошо известной в стране и мире.

Важный для исторической памяти архитектурный знак создаст известный скульптор и художник Салават Щербаков, который является автором многих известных памятников: Памятника Воинам-интернационалистам на Поклонной горе, Монумента Победы Красной Армии над фашистской Германией в Нетании и других.

Энрик Муслимов подчёркивает, что создание памятника — важно не только для дагестанцев, но и всех жителей СССР и их поколений, «поскольку нас всех объединяет общая история самой кровопролитной в истории человечества войны».

Также читают:

Фестиваль центров традиционных культур народов Рос...
Традиционное награждение деятелей культуры республ...
День родного языка
Чемпионат России по спортивному туризму завершился...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *