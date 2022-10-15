Сакинат Гусейнова: «Я желаю каждой матери, чтоб их сыновья вернулись к ним»

Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным о частичной мобилизации дагестанцы стали подавать заявки о добровольном решении отправится в зону СВО, Одним из таких патриотов своей страны является Рашид Дадаев. Уроженец Дагестана, долгое время жил и служил в городе Буйнакске. За плечами добровольца — 25 лет выслуги. В августе 2008 года выполнял задачи по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта в Цхинвале, последнее время работал в частном охранном предприятии в городе Серпухове, где он проживал со своей семьей с 2015 года. В день объявления мобилизации Дадаев, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат. переехал в Серпухов из Дагестана вместе с женой и двумя детьми в 2015 году. Мама Рашида Сакинат Гусейнова рассказала о том, как она восприняла решение сына отправиться в зону СВО. «Мой сын с детства рос добрый, мягкий, но и трусом никогда не был. Раз он решил поехать на Украину, я как мать очень переживаю за него, и поддерживаю. Мы всей семьей ждем его обратно домой. Я желаю каждой матери, чтоб их сыновья вернулись к ним и они могли их обнять», — сказала Сакинат Гусейнова.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sakinat-gusejnova-ja-zhelaju-kazhdoj-materi-chtob-ih-synovja-vernulis-k-nim/