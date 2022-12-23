Сайпудин Ахмедов: «Новобранцев не будут отправлять в зону проведения спецоперации»

Председатель Общественного совета при главе Гумбетовского района Сайпудин Ахмедов прокомментировал проведение осенней призывной кампании в Российской Федерации.

«Осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже обычного – 1 ноября, так как военкоматы были загружены прохождением частичной мобилизации. Новобранцев не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Об этом заявили Президент России Владимир Владимирович Путин и министр обороны страны Сергей Кужугетович Шойгу. Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», – отметил общественник.