Сайгидпаша Умаханов взял под патронаж семью мобилизованного из Хасавюрта

По поручению депутата Государственной Думы ФС России Сайгидпаши Умаханова семью мобилизованного военным комиссариатом по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам посетили депутат Народного Собрания РД Ризван Голоев, секретарь хасавюртовского городского отделения ВПП «Единая Россия» Хаджимурад Умаханов, депутаты городского Собрания и волонтеры хасавюртовского муниципального штаба #МыВместе.

Семье, которая сейчас по семейным обстоятельствам проживает в Гамияхе, передали материальную помощь от депутата Госдумы и расспросили о проблемах. Оказалось, что у мамы резервиста онкология, а отец умер два месяца назад. За матерью ухаживает дочь военнослужащего. О проблемах семьи сообщили Сайгидпаше Умаханову, который взял их решение под личный контроль.

Кроме того, родственникам разъяснили порядок получения единовременной выплаты мобилизованным и пообещали оказать содействие в быстром ее получении.