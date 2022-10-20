Герои Z

Сайгидпаша Умаханов взял под патронаж семью мобилизованного из Хасавюрта

Оставить комментарий

По поручению депутата Государственной Думы ФС России Сайгидпаши Умаханова семью мобилизованного военным комиссариатом по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам посетили депутат Народного Собрания РД Ризван Голоев, секретарь хасавюртовского городского отделения ВПП «Единая Россия» Хаджимурад Умаханов, депутаты городского Собрания и волонтеры хасавюртовского муниципального штаба #МыВместе.

Семье, которая сейчас по семейным обстоятельствам проживает в Гамияхе, передали материальную помощь от депутата Госдумы и расспросили о проблемах. Оказалось, что у мамы резервиста онкология, а отец умер два месяца назад. За матерью ухаживает дочь военнослужащего. О проблемах семьи сообщили Сайгидпаше Умаханову, который взял их решение под личный контроль.

Кроме того, родственникам разъяснили порядок получения единовременной выплаты мобилизованным и пообещали оказать содействие в быстром ее получении.

Также читают:

Уроженец Бабаюртовского района оказал помощь в пок...
Глава Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов и...
В библиотеке имени Ф.Алиевой было проведено первое...
Сергей Меликов провёл оперативное совещание с руко...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.