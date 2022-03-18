Сайгидпаша Умаханов считает неминуемой спецоперацию на территории Украины

Сайгидпаша Умаханов считает неминуемой спецоперацию на Украине. Парламентарий отметил, что в противном случае подобные действия развернулись бы на территории нашей страны. Об этом он сообщил во время митинга-концерта, прошедшем в Махачкале на площади им.Ленина в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Умаханов отметил, что сегодня российская армия обеспечивает экономическую и военную безопасность страны, чтобы мы с вами жили спокойно и были защищены. «Вы знаете, что многие наши дагестанцы отдали свою жизнь ради нашей свободы, они героически ушли из жизни. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к их родным и близким и выразить глубокие соболезнования. Мы никогда не забудем их подвиг и будем чтить мужественность наших братьев. Уверен, что со временем в честь этих героев назовут улицы и школы. Мы гордимся ими. Также мы выражаем поддержку Президенту России Владимиру Путину, который начал специальную военную операцию против нацистов, которые восемь лет издевались над нашими соотечественниками — создавали блокаду, отключали воду и электричество, убивали и похищали их. Сами украинцы неоднократно обращались к Правительству РФ с просьбой помочь им. Мирные жители Украины являются нашими друзьями, но там находятся фашисты, возглавляемые странами НАТО и Америкой, которые идут против россиян, пользуясь это площадкой. Если бы Россия не начала спецоперацию, то вскоре она могла бы начаться на территории нашей страны во главе с западными странами. Мы поддерживаем нашего президента, потому что мы, дагестанцы, видели как он поступил в 1999 году, когда наша республика была охвачена террористами и экстремистами. Мы были спасены, благодаря его политике. Уверен, что все дагестанцы поддерживают Владимира Путина. Дагестанцы могут чувствовать себя свободно, так как наши братья обеспечивают нашу безопасность», — обратился он. Напомним, что 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России после того, как жители Крыма и Севастополя проголосовали за это решение.

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