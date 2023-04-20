Сайгидахмед Ахмедов: «Глава Дагестана в своем Послании дал конкретные поручения по всем направлениям экономики»

Вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов прокомментировал Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному Собранию.

«Послание Главы республики – это объемный документ, целая программа, которую мы должны внимательно изучить, и по которой и Народное Собрание, и Правительство, и министерства и ведомства должны корректировать свои планы на этот год.

Народному Собранию были даны поручения в области законодательства по Махачкалинско-Каспийской агломерации, поручено ужесточить вопросы по выделению земельных участков под строительство. Мы должны создать такую базу, чтобы вся республика могла реализовать это Послание. Если будет необходимость принятия дополнительных постановлений и законов – мы это будем делать.

Но с другой стороны, мы, Народное Собрание, и в рамках контрольных полномочий всегда сопровождаем реализуемые в нашей республике программы. Каждый депутат на своей территории знает, что там строится, бывает в курсе всего, мобилизует людей, депутатский корпус, муниципальное образование и т.д. Эта такая совместная работа, которая необходимо всем выполнять.

Глава республики сегодня по всем направлениям нашей экономики дал конкретные поручения: в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, развития сельского хозяйства, промышленности, по всем макроэкономическим показателям. Он нам указал на что ориентироваться и в каком направлении двигаться.

Наша задача – объединиться и реализовать те направления, которые определил в своем Послании Глава республики», — сказал Сайгидахмед Ахмедов.