Саидага Ибрагимов: как один дагестанец взял в плен 22 немцев

Известный военный корреспондент, поэт и переводчик Александр Трифонович Твардовский как-то опубликовал в фронтовой газете «Красная Звезда» статью о солдате-дагестанце Саидаге Ибрагимове. В статье ерсинцы узнали знакомого юношу.

Статья сообщала, что в первые же дни войны Саидага потерял товарища — Бориса Меликова, с которым они вместе были призваны и направлены на фронт.

Саидаге было очень сложно решиться сообщить родным Бориса о его гибели. Вот отомсти он врагу — тогда ещё было бы может попроще. Но он не успел ещё отомстить за товарища, случай ещё не подвернулся.

Однако случай представился сам: Саидаге Ибрагимову была поставлена задача проверить село на наличие там кого-либо. Поручение Саидаги было важным — он должен был удостовериться, что путь через село продолжать можно. Если же он допустит ошибку — пострадают все.

Перейдя реку, держа над собой оружие, он проник в село. Казалось, что в нем действительно никого нет. Лишь курица купалась где-то у сарая, а внутри от голода повизгивала свинья, которая ненадолго утихала и снова начинала повизгивать.

Это и показалось странным Саидаге: будто, кто-то успокаивает её. Он подкрался к сарайчику, засов на двери которого был снаружи откинут, и резко рванул её, обнаружив перед собой на сене тесно сидящих 20 немецких солдат и двух офицеров.

Саидага пустил по ним пулемётную очередь, потом вывел за дверь, посчитал и направил к своим. 8 были ранены.

Вскоре по пути он встретил подмогу. Докладывая об операции, он не очень связно сообщил обо всем случившемся. Но получил от командира ободряющее «Один! 22 немца?! Молодец!». Записал данные солдата в записную книжку и отпустил.

Выйдя за дверь, Саидага подумал о том, что теперь может сообщить о смерти друга и боевого товарища Бориса.

Саидага Ибрагимов не вернулся с фронта, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Однако подвиг его бессмертен.