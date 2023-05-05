Саида Муратказиева: Мой прадедушка — участник Парада Победы 1945 года!

Семьдесят восемь лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. В историческом параде принимало участие около 35 тысяч человек. И среди них был и наш земляк, прошедший дорогами войны от самого ее начала до победного завершения.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Кидирниязов Кошманбет Шоманович является участником этого исторического Парада Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года.

Наши дети с большим уважением относятся к таким героям и чтут память. Вот что пишет в своем сочинении правнучка Кидирниязова Кошманбет Шомановича ученица пятого класса Саида Муратказиева.

– Мой дедушка – участник Парада Победы 1945 года.

Мы всегда будем помнить о героях ВОВ, о наших дедушках, прадедушках, которые подарили нам мирное небо, защищая страну от фашистов.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Прошло 78 лет со дня Победы над фашистской Германией. Но память об этой страшной войне жива. Подвиг героев навечно запечатлен в истории России. Тысячи жизней унесла эта жестокая война, не пощадила детей, стариков, ни в чем неповинных людей. Но Россия не сдалась, она смогла выстоять и над Рейхстагом водрузила Красное знамя – Знамя Победы!

Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк

И фрицы кричат: «Рус, сдаемся!»

Мы эту войну будем помнить вовек.

Клянемся… Клянемся… Клянемся

Мы, наследники, гордимся подвигом наших отцов, дедов, братьев, свято храним в сердцах память о них.

Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, старшем сержанте 137 гаубичного артиллерийского полка, о своем прадедушке — Кидирниязове Кошманбете Шомановиче. По рассказам своей бабушки я узнала о том, какой это был человек. Смело могу назвать его героем.

В 1940 году был призван на действительную службу в РККА, а в 41 году началась война. С первых же дней показал себя дисциплинированным, смелым бойцом. Участвовал на разных направлениях фронта в качестве рядового бойца. Впоследствии за особые заслуги был назначен командиром отделения Артиллерийского полка. Его боевой путь…

Сталинградская битва. 2 февраля исполнилось 80 лет освобождению города героя Сталинграда. Мечтала побывать на Мамаевом Кургане. Моя мечта сбылась, 6 мая я еду с группой учащихся и учителей- дочерей ветеранов ВОВ — Аблезовой М. И., Мамутовой Ф. К., Кидирниязовой М. К. в г. Сталинград. 7 мая мы будем там и в память о моем прадедушке, участнике Сталинградской битвы я возложу цветы на мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Бои за Мамаев курган длились 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы. Склоны Кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами, и даже в снежную пору оставались чёрными: снег перемешивался с землей от плотного огня артиллерии и разрывов бомб и таял. Он один такой во всём мире — непобедимый Сталинград! Я знаю о том, что именно в этой битве мой прадед – артиллерист был награжден Орденом Красной Звезды, медалями: За отвагу, За оборону Сталинграда и под вражеским огнем получил партбилет ВКП(б).

На боевом счету орудийного расчета командира орудия, моего прадеда, за период военных действий завода «Баррикада» десять подавленных огневых точек, семь подбитых танков и бронетранспортеров. За эти бои он был награжден Орденом Красной звезды.

Из воспоминаний деда: «Это были самые тяжелые дни, бои шли днем и ночью. Много людей погибло на моих глазах. Красивые, молодые ребята погибали от вражеских пуль. Мне чудом удалось избежать смерти. Фашист бил со всех сторон. Рядом со мной были ребята разных национальностей. Кто — то из них попросил меня отойти в сторонку поговорить, покурить. Стоило нам отойти, как взорвался снаряд и те солдаты, которые только что стояли рядом со мной, погибли. Я долго не мог прийти в себя. Нас отбросило волной, прикрыло землей. Мы остались живы, а товарищи мои погибли»

Затем его боевой путь пролег через Орлово- Курскую дугу на территорию Польши.

В 1944 году в одном из боев дед был тяжело ранен. С 27 июля по 14 сентября 44 года находился на лечении в госпитали. Но и тут он сумел показать себя настоящим человеком, хотя сам был раненный. При дислокации госпиталя оказал большую помощь медперсоналу и раненым, за что был отмечен благодарностью. Не жалея себя переносил на своих плечах тяжелораненых солдат. Один из них пожал деду руку и сказал: «Спасибо тебе, солдат. Храни тебя бог! Если бы не ты, смог бы я выбраться».

Моему прадеду посчастливилось дойти с боями до берегов Эльбы, встретиться 25 апреля 1945 года с солдатами союзников, потом двинуться на помощь Златой Праге – Чехославакии. В составе Первого Украинского фронта ему довелось принять участие 24 июня 1945 года в Параде Победы на Красной площади в Москве. Его командировочное удостоверение до сих пор хранится у нас среди всех его вещей. Мы бережно относимся ко всем его документам, наградам. По просьбе руководителя Районного краеведческого музея некоторые из них находятся в Уголке Боевой славы.

Я горжусь своим прадедом, он для меня и для всего подрастающего поколения пример для подражания.

Вечная слава героям!

Вечная слава!

Вечная слава!

Вечная слава героям!

Слава героям!

Слава!!

Правнучка Кидирниязова Кошманбет Шомановича — Муратказиева Саида, ученица 5 класса.

Источник: Голос степи