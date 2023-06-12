Общество

Саида Гитинаева и Салман Ахмедов посетили военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию

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Сегодня, в честь празднования Дня России, заместитель руководителя Дагестанского филиала фонда «Защитники Отечества» в республиканской клинической больнице N2.

Бойцам передали подарочные наборы, а также рисунки детей — участников конкурса «Мой папа — герой», который проходил в детском лагере «Солнечный берег».

Побеседовали с военнослужащими, узнали их истории героизма и побед. Рассказали им об основных направлениях деятельности фонда в республике. Вопросы и просьбы, озвученные бойцами в ходе беседы взяты в работу и будут решены в ближайшее время.

«Все наши бойцы – герои, поэтому участникам спецоперации и их семьям мы оказываем комплексную помощь, содействуем в решении возникающих проблем. В фонде, для ветеранов, получивших ранения,  предусмотрена программа медицинской, психологической и социальной реабилитации», – отметила Саида Магомедовна.

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