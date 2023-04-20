Саид Темирханов прокомментировал Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова НС РД

«Послание Главы Дагестана Сергея Меликова было событием, безусловно, ключевым, определяющим во многом дальнейшее развитие нашей республики.

В ходе своего выступления Глава региона остановился на основных направлениях деятельности органов государственной власти, обозначил приоритеты на перспективу.

Меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей, укрепление экономики, господдержка предпринимательской деятельности, эффективное использование земель сельхозназначения, развитие агропромышленного сектора, систем местного самоуправления и здравоохранения, повышение заработной платы, и многое другое.

Послание Главы республики касалось практически всех сфер нашей жизнедеятельности.

Что важно, послание определило стратегию социально-экономического развития республики. Так, особое внимание Глава Дагестана обратил на наращивание налогового потенциала, повышение уровня налоговых платежей в бюджетную систему, преодоление противоречий в земельном вопросе, целевое и эффективное использование земельных ресурсов и других объектов муниципального имущества.

Как отметил Сергей Меликов, земля и имущество должны работать на благо народа и государства, а добиться этого можно исключительно за счет эффективного их использования.

В речи руководителя республики были отмечены вопросы строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального назначения, развития систем образования в соответствии с инновационными методами обучения в сельской местности. В пример Сергей Алимович привел Цмурскую школу нашего района, на базе которой развернут инновационный центр дополнительного образования.

Благодаря грамотно выстроенному политическому курсу и мерам господдержки, оперативно принятым в условиях внешнеполитического кризиса как на федеральном, так и на региональном уровне, у нас уже появились перспективы для более эффективного развития, реального роста экономики в соответствии с программой импортозамещения, сохранения стабильности и согласия в обществе, успешной реализации инвестиционных и социально значимых проектов.

Послание в очередной раз подтвердило, что Дагестан уверенными шагами вышел на качественно новый уровень развития, открыв своим гражданам возможности для прорыва по многим отраслям экономики и социальным направлениям. Оно вселяет в нас оптимизм, внушает уверенность в завтрашнем дне, преодолении всех вызовов и трудностей.

Будем более усиленно работать, в формате открытого диалога решать проблемные вопросы и претворять планы на ближайшую перспективу», – сказал глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.