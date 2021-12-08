Саид Ниналалов: «Я считаю крайне важным объединить усилия всех структур, занимающихся подготовкой талантливых детей»

Директор Дагестанского регионального отделения Российского общества «Знание» Саид Ниналалов поделился своим мнением о предстоящем открытии Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» в Дагестане. «Беспрецедентная инициатива Главы Республики Дагестан о передаче резиденции на горе Тарки-Тау под Центр поддержки одаренных детей «Альтаир» — прекрасное решение! Дети получат современный учебный корпус, комфортабельные общежития и простор для отдыха и прогулок на чистом воздухе. В Дагестане одаренными детьми занимаются Дагестанский государственный университет, другие вузы республики, есть три крупных учебных учреждения – Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, Республиканский лицей-интернат Центр одаренных детей и Республиканский центр образования. Немало муниципальных гимназий и многопрофильных лицеев тоже обеспечивают высокий уровень подготовки. К информационному будущему готовят детей в Кванториуме и IT-Кубе, защищают честь Дагестана на российских олимпиадах ученики математической школы «Надежда». В области культуры и искусства активно работают школа для особо одаренных детей Мурада Кажлаева, множество художественных школ, школ искусств в городах и сёлах республики. Я считаю крайне важным объединить усилия всех структур, занимающихся подготовкой талантливых детей, и надеюсь, что центр «Альтаир» — «Сириус» и Дагестанский государственный университет будут разрабатывать совместные программы и предлагать индивидуальные траектории развития для одаренных детей. ДРО РО «Знание» активно включится в эту работу», — отметил Ниналалов.

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