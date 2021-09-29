Саид Ниналалов рассказал об ожиданиях от работы нового состава парламента Дагестана

Общественный деятель Саид Ахмедханович Ниналалов рассказал о своих ожиданиях от работы нового состава Народного Собрания РД седьмого созыва. «Итак, новый состав парламента Республики Дагестан избран. Очень хочется, чтобы депутаты были на связи со своими избирателями, чтобы принимаемые законы и постановления были направлены на социально-экономическое развитие региона, чтобы мы, граждане, были довольны работой своих депутатов. Новых лиц в парламенте немало, говорят, что он обновился на 70%. Радует то, что Дагестанский государственный университет в Народном Собрании представляют ректор Муртазали Рабаданов и три преподавателя. Таким образом, в парламенте будет небольшая депутатская группа, которая возьмет на себя одно из самых важных направлений – науку и образование. Перед выборами кандидаты в депутаты объездили свои избирательные округа, дали множество обещаний. Очень хотелось бы, чтобы они не забыли дорогу к своим избирателям».

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