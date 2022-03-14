Саид Ниналалов прокомментировал открытие месторождения Хазри

В акватории Каспийского моря в семидесяти километрах от Махачкалы обнаружено крупное газовое месторождение. Директор регионального отделения Российского общества «Знание» Саид Ниналалов отметил, что открытие крупного месторождения Хазри стало успешным итогом многолетней работы дагестанских ученых-геологов по исследованию шельфа. Открывать месторождение будут нефтяники и газовики ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Саид Ниналалов выразил мнение, что налоги по месту добычи помогут в социально-экономическом развитии Республики Дагестан.

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