Садоводство будет поддержано Правительством Дагестана

Крупный инвестпроект садоводства ООО «Анжелина» реализуется на территории сел Берикей и Татляр Дербентского района. Здесь на 80 га растут черешня, фундук, боярышник, груша, слива и яблоки. Предприниматель Абдусасад Гаджиев поставил задачу добиться объёма производства в 10 тысяч тонн урожая в сезон.

Посетил территорию реализации проекта Абдулпатах Амирханов — Председатель Правительства РД. Он постарался выяснить, какие трудности встречаются на пути осуществления задуманного. Гаджиев рассказал, что затрудняет развитие плохое качество дорог, недостаточное электро- и газоснабжение.

Данные проблемы взяты на контроль Правительства РД, также под проект будет выделено 300 Га республиканских земель и будут предприняты меры для обеспечения проекта господдержкой.