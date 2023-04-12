Садрудин Айгубов принял участие в совещании по вопросам весенней призывной кампании в Ахвахском районе

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Садрудин Айгубов принял участие в совещании по вопросам весенней призывной кампании, которое прошло в администрации Ахвахского района. Вел совещание председатель призывной комиссии, глава муниципалитета Магомед Муртазалиев.

На мероприятие также присутствовали главы и депутаты сельских поселений, представители Ахвахского и Ботлихского военкомата, ОМВД РФ по Ахвахскому району и работники ВУС.

Участники совещания обсудили вопросы организации и проведения призывной кампании, говорили о дополнительных социальных льготах и гарантии участникам СВО, проходящим службу по контракту.

Заместитель главы района Хаджимурад Алидибиров подчеркнул, что призыв граждан на военную службу должен проходить при взаимодействии военного комиссариата Ботлихского и Ахвахского районов с руководителями правоохранительных органов, органами местного самоуправления. Важнейшая роль при проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет отводится медицинскому освидетельствованию.

Садрудин Айгубов проинформировал об условиях прохождения военной службы, заключения контракта на территории республики и в других субъектах страны.

Был сделан акцент на том, что необходимо активизировать разъяснительную работу с населением и уделять особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.