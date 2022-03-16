Садик на 250 мест ввели в эксплуатацию в Кизляре

15 марта в городе Кизляре состоялось торжественное открытие ДОУ N15 «Сказка». В торжественном мероприятии принял участие мэр города Александр Шувалов. В своём выступлении глава городской администрации поблагодарил строителей, которые провели строительные работы на высшем уровне. Александр Шувалов поблагодарил гендиректора ООО » Прогресс» Сагида Джаватханова и вручил ему грамоту за успешную и добросовестную работу. Заведующая детским садом «Сказка» Анжела Гаджимурадова поблагодарила всех, кто принимал участие в возведении объекта и выразила надежду, что детский сад воспитает не одно достойное поколение ребятишек.

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