Сад в память о воинах, погибших в зоне СВО, заложен в Буйнакском районе Дагестана

Родители погибшего военнослужащего, десантника Махача Сайкумова разбили в селе Нижнее Казанище Буйнакского района фруктовый сад. На территории площадью более половины гектара теперь растут свыше двухсот деревьев разных сортов.

«Я среди деревьев ищу своего мальчика, чувствую, что он где-то здесь», — говорит отец героя Расул Сайкумов. Также родители при входе в сад заложили памятный камень. В мероприятии приняли участие многочисленные гости.

Так, по поручению Главы Республики Дагестан, семью Сайкумовых навестил начальник отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиль Алиев, руководитель женского сообщества «Сила матерей» Сафижат Магомедрасулова, а также матери и вдовы военнослужащих.

«Мы будем собираться вместе, вспоминать наших детей, поддерживать друг друга», — сказал Расул Сайкумов.