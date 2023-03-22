Сабина Сункулиева: «За 2022 год сотрудниками МВД по РД выявлено 1445  интернет – преступлений»

В рамках семинара «Информационное противодействие терроризму» оперуполномоченный отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД РД Сабина Сункулиева поделилась опытом перспективы взаимодействия Центра противодействия экстремизму и средств массовой информации в органах.

Она рассказала о специфике работы отдела, отметив, что за последние 10 лет количество преступлений в сети значительно возросло. «Каких – то 10 лет назад я и предположить не могла, что такое понятие как «интернет – преступление» войдет в нашу жизнь, и по цифрам с каждым годом будет только увеличиваться. К примеру, за 2022 год сотрудниками МВД по РД выявлено 1445 преступлений в сети Интернет, из них 34 — «Заведомо ложное сообщение об Акте терроризма». Речь идет о ложных доносах о минировании, которые за прошлый год буквально всколыхнули всю страну. Девять из них – публичные призывы к экстремистской деятельности. Все помнят о том несанкционированном митинге, связанном с частичной мобилизацией, который пытались организовать несколько студентов в Махачкале. 13 – за выражение ненависти или вражды или унижение личности человека. И 18 – публичные действия направление на дискредитацию ВС РФ», — рассказала Сункулиева.

Специалист так же сказала, что в Дагестане в период частичной мобилизации было очень много провокаций, связанных с несанкционированными митингами, в которых согласились принять участие подростки, студенты, за небольшую плату. В итоге, те проблемы, с которыми они столкнулись, легли на плечи их родителей, а не на тех, на поводу у кого они пошли.

Сабина Сункулиева призвала представителей СМИ объединиться для проведения совместной разъяснительной работы по противодействию экстремизму в сети. «Для того, чтобы в нашу республику не вернулись страшные, тяжелые 1999 года, нам с вами надо объединяться и работать, надо рассказывать, напоминать нашим людям то, какое страшное время мы с вами пережили, нам надо работать на опережение и попытаться предостеречь их от необдуманных действий в сети Интернет», — отметила Сункулиева.

Напомним, что республиканский семинар «Информационное противодействие терроризму» организовано в рамках реализации Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан Агентством информации и печати Дагестана совместно с ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр». Мероприятие направлено на повышение знаний и компетенций журналистов и работников АТК, задействованных в информационном противодействии терроризму.

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