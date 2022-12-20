С заботой о дагестанцах: предварительные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году

Предварительные итоги нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году на Заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности представила министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева:

379 единиц современного медицинского оборудования поставлено в сельские больницы Дагестана по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»;

45 единиц специализированного оборудования закуплено по программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе Ангиограф, поставленный в Городскую клиническую больницу;

20 единицами высокотехнологичной техники пополнился Республиканский онкоцентр, в том числе аппаратом МСКТ;

Два аппарата МРТ готовятся к установке в Республиканской клинической больнице скорой медпомощи и Республиканской клинической больнице им. Вишневского;

Открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе Унцукульской центральной районной больницы (таким образом в Дагестане работает уже сеть ЦАОП);

В 50 сельских медорганизациях проведены капитальные ремонты (ещё 10 будут завершены в ближайшее время), в 5 — реконструкции;

40 новых оснащённых ФАПов, участковых больниц и врачебных амбулаторий открыли свои двери для пациентов (строительство ещё 17 будет завершено в ближайшее время);

91 единица санитарного автотранспорта поставлена для районных больниц;

В рамках Программы «Земский доктор» трудоустроено в сельскую местность 167 врачей и 23 фельдшеров. Дополнительно обучение прошли 3050 средних медработников.