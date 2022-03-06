С трудностями обязательно справимся

Среди прочих обсуждались и вопросы поддержки республиканского бизнеса. Так, Правительством Дагестана утвержден перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе, в который включено 67 организаций. Ежемесячно проводится мониторинг их финансово-экономического состояния. Численность работников, занятых на них, составляет 29,9 тыс. человек.

В качестве других предложений по поддержке бизнеса озвучено предоставление отсрочки по платежам за аренду государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, даны предложения по мерам налогового стимулирования и так далее.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей РД Мурада Далгатова, региональные власти оперативно подошли к решению возникших вопросов. «Со своей стороны мы провели встречу с предпринимателями, обсудили, какие предложения можем внести в Правительство республики с целью дополнений к уже намеченным шагам по поддержке бизнеса. Ситуация неприятная складывается, конечно, но глубоко убежден, что общими усилиями государство, общество и предприниматели выйдут из этого положения достойно. Правительство Дагестана, Федеральный центр располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы не допустить никаких серьезных потрясений. Что касается продовольственной безопасности, считаю, нет повода для переживаний. Мы обязательно справимся с возникшими трудностями. Опыт есть», резюмировал Мурад Далгатов.

Источник: Дагправда