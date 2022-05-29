«Кровавая свадьба» – это яркая, темпераментная карнавальная трагедия, в которой буйство страстей, простонародный юмор и ирония повенчаны с высокой поэзией и музыкой. Это бесконечная игра жизни со смертью с таким понятным и вечным сюжетом: любовь – ревность – боль – месть…

Основа документальна, проста и мелодраматична. О подобной истории в провинции Альмера Гарсиа Лорка узнал из андалусских газет: в день свадьбы невеста сбежала из-под венца с прежним возлюбленным. Жених бросается в погоню, соперники убивают друг друга в поединке.

Постановку осуществил выпускник ГИТИСа Руслан Ларин. По поводу своего дебюта молодой режиссер рассказывает:

«Идея, которую я пытался донести до зрителя, – всепоглощающая страсть, которая может стать разрушительной силой. Это постановка о том, что в жизни протянуты нити судьбы и они переплетаются. А если мы ослушаемся своего сердца, то нити жизни могут оборваться…».

Идея была отображена режиссером в завораживающем мире сценографа Магомеда Моллакаева, где переплетены красно-черные нити – кровь и смерть. Изысканно вписались в сценографию костюмы Веры Агошкиной в черных тонах.

Испанский характер, менталитет, темперамент, взгляды на жизнь сильно перекликаются с кавказскими, в частности с дагестанским. Следовательно, и актеры достаточно комфортно вжились в свои образы.

Режиссеру удалось виртуозно соединить на сцене эти два мира, где изящный слог перевода Гасана Курухова гармонично ложится на музыку тонкого ценителя творчества Гарсиа Лорки Ширвани Чалаева. Проникновенно звучали песни в исполнении народной артистки Дагестана Саният Рамазановой, сыгравшей роль тёщи Леонардо.

Своеобразна жанровая природа спектакля, соединяющая поэзию и мистику: подкупают трагические ноты в речах матери, ее непокорность судьбе и гордая стать (народная артистка Дагестана Луиза Шахдилова).

Страстные диалоги дополняли темпераментные танцы солистов балетной труппы театра в постановке заслуженного артиста Дагестана, Ингушетии и Чеченской республики Арсена Курбанмагомедова.

В спектакле заняты разные поколения актеров. Вместе с народными и заслуженными артистами, на чьих глазах вырос молодой режиссер, играли и те, с кем ему довелось стоять на одной сцене: Зинаида Чавтараева (невеста), Ибрагим Рабаданов (жених), Адам Гайдаев (Леонардо), Зульфия Архилаева (жена Леонардо).

Как считает Изумруд Алиева, главный режиссер Театра поэзии, заслуженный деятель искусств Дагестана, постановка Руслана Ларина обещает стать гвоздем репертуара театра не только в нынешнем сезоне:

«Я, безусловно, горда, что дебют молодого режиссера, моего студента с актерского отделения факультета культуры ДГУ, который позже блестяще окончил ГИТИС, удался на славу. Меня радует, что он сумел найти общий язык с коллективом. Это чувствуется в массовых сценах, что не всегда удается. Понравились музыкальное оформление, декорация. Этот спектакль, вне всяких сомнений, будет долго жить в репертуаре театра».

Ну а зрители выразили свою оценку спектакля и игры артистов бурными аплодисментами.

Источник: Дагестанская правда