С сентября текущего года на портале «Работа России» будет запущен новый сервис — «Стажировки и практики»

В сентябре этого года заработает новый сервис на портале «Работа России» — «Стажировки и практики». Все необходимые документы с образовательными организациями можно будет оформить в режиме онлайн.

«Сервис поможет «вести» наиболее перспективных молодых людей – от первого курса до выпуска. Цель проекта – сделать процесс участия в подготовке специалиста максимально простым и доступным.

Система позволит работодателям делать предотбор и высылать приглашения на стажировки и практики для наиболее успешных соискателей со всей страны. Сервис избавит от необходимости подписания отдельных соглашений с учебным заведением. Все необходимые материалы можно будет оформить в режиме онлайн.