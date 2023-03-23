Образование

С сентября текущего года на портале «Работа России» будет запущен новый сервис — «Стажировки и практики»

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В сентябре этого года заработает новый сервис на портале «Работа России» — «Стажировки и практики». Все необходимые документы с образовательными организациями можно будет оформить в режиме онлайн.

«Сервис поможет «вести» наиболее перспективных молодых людей – от первого курса до выпуска. Цель проекта – сделать процесс участия в подготовке специалиста максимально простым и доступным.

Система позволит работодателям делать предотбор и высылать приглашения на стажировки и практики для наиболее успешных соискателей со всей страны. Сервис избавит от необходимости подписания отдельных соглашений с учебным заведением. Все необходимые материалы можно будет оформить в режиме онлайн.

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