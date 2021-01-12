С Россией навеки!

20 января 2021 года в нашей республике будут отмечать 100-ю годовщину образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В наши дни, спустя 100 лет со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, Республика Дагестан сохраняет свою историческую и политическую значимость.

Мысль о служении Отечеству воплотилась в жизни и судьбах многих поколений дагестанцев, ставших верными сыновьями России и братьями русского народа. Дагестан вместе со всей страной прошел большой путь — обрел государственность, учился и работал, выстоял и победил в Великой Отечественной войне, восстанавливал и строил города, пахал землю и собирал урожай, словом, созидал. И при этом неизменно ощущал поддержку русского народа, российской интеллигенции.

Каким бы оценкам сегодня ни подвергался советский период в истории России и ее регионов, нет смысла отрицать, что именно в те годы республика сделала мощный рывок в своем экономическом и социальном развитии, сформировала собственные властные, политические и гражданские институты. Не говоря уже о расцвете национальной культуры, самобытного искусства народов республики, развитии ее интеллектуального, творческого, духовного потенциала. О нашей общей гордости за то, что Дагестан стал родиной выдающихся поэтов, музыкантов, художников,спортсменов, которых чтит вся Россия, о которых знает весь мир…

Страницы истории свидетельствуют о верности исторического выбора народов Дагестана жить и творить в составе России. Несмотря на материальные трудности в социально-экономическом развитии, ни у кого не должно вызывать сомнения, что судьба Дагестана навсегда связана с Россией.

Неоценим вклад русского народа в развитие народов Дагестана, его экономики, культуры, образования. В тяжелые для Дагестана годы молодые русские девушки из российских городов приезжали в горные районы и обучали грамоте горцев. Благодарные дагестанцы установили в городе Махачкале памятник русской учительнице. Основная часть населения и в царское, и в советское время, и сейчас благодарна России за прогресс и возможность развития. Дагестан навеки с Россией!

Весомый вклад в историю России внесли и дагестанцы.

Около 180 тысяч славных сынов и дочерей принимали участие в защите нашей Родины в годы ВОВ. Вечной славой покрыты имена 75 дагестанцев-героев Советского Союза.

В переломные 90-е, когда страна переживала труднейший период кризиса, изменения общественных устоев, дагестанцы подтвердили свою верность историческому выбору и России, не соблазнившись никакими «суверенитетами». Они с честью выдержали тяжелые испытания августа-сентября 1999 года, когда международные террористы посягнули на конституционный строй, территориальную целостность Российского государства.

Агрессия сорвалась: Дагестан сумел себя защитить, вместе с российскими воинами отстояв безопасность и единство своей Родины.

Отдавая должное стойкости духа и самопожертвованию дагестанцев, их роли в сохранении целостности государства, Президент России В.Путин назвал события 1999 года одним из примеров настоящего общероссийского патриотизма. Разгром вооруженных бандформирований предотвратил угрозу распада страны,стал отправной точкой нового этапа в развитии и укреплении мощи России.

Эта дата — столетиями подтвержденное единение дагестанского народа с Россией навеки!