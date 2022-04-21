С родными погибших военнослужащих встретился Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов 20 апреля встретился с родными тех военнослужащих, что погибли, защищая интересы своего Отечества, во время проведения спецоперации в Украине.

Сергей Алимович выразил слова соболезнования, отметив, что военнослужащие защищают будущее нашей страны, а у кого-то из них остаются малолетние дети, «которым предстоит расти, равняясь на эталонный пример мужества и отваги… Мы сделаем все, чтобы поддержать детей, дать им образование.»

Во время встречи военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев и руководитель Минтруда и соцразвития РД Абдурахман Махмудов сообщили о мерах поддержки семей погибших.