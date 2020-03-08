С праздником, Зубайдат Ахмедовна

В Международный женский день прекрасная половина человечества принимает поздравления и слова признательности. Помимо мам и бабушек, мы традиционно в этот день поздравляем своих учительниц, коллег и друзей.

8 марта двойной праздник отмечает Зубайдат Ахмедовна Габибуллаева — педагог, который отдал школе почти полвека и до сих пор с теплотой вспоминает о времени преподавания и своих учениках.

Она родилась в этот день в 1939 году в многодетной семье Байрамовых. Ее отец Ахмад и мать Салимат воспитывали шестерых детей, работали в родном колхозе.

В 1945 году Зубайдат Ахмедовна пошла в школу. Вспоминая свои школьные годы, она отмечает, что классы были большие, и каждый ученик стремился к новым знаниям, потому что созидание на благо своей страны было ключевой идеей советского воспитания, а качественное образование — основой для развития и становления каждого человека.

Зубайдат Ахмедовна входит в категорию людей, которых объединяют в кагорту «дети войны». Великая Отечественная война – памятный период в истории нашего государства, когда для Победы делалось все возможное как на фронте, так и в тылу. Отец нашей героини работал на трудовом фронте.

Несмотря на сложности быта и отсутствие современных благ, дети проявляли особое рвение в учебе. Благодаря поддержке своих учителей Айши Багаудиновны и Пери Гасановны, которые отмечали ее старательность и прилежность, Зубайдат Ахмедовна выбирает для себя профессию педагога и после окончания школы–интерната в г.Дербенте, поступает здесь же в Педагогическое училище.

Получив диплом, она учителем начальных классов возвращается в родную школу. Зубайдат Ахмедовна вступила в педагогический строй Тпигской школы, став коллегой своим учителям.

Для повышения профессиональной квалификации она поступает в ДГПИ города Махачкалы на географический факультет. Карты с меридианами, глобус и макет строения Земли стали незаменимыми помощниками Зубайдат Ахмедовны как географа.

Ее ученики вспоминают, что Зубайдат Ахмедовна была очень приветливым и добрым учителем. Она заходила на урок только с улыбкой и хорошим настроением.

Периодически она организовывала поездки и экскурсии по историческим местам и достопримечательностям. Особенно яркой стала поездка в Грузию, в потрясающий музей Рустави.

В беседе признается, что не любила каникулы, потому что скучала по школе. Это же чувство осталось и сейчас. Зубайдат Ахмедовна не работает с 2010 года, но память о школе, о своих учениках навсегда в сердце учителя. Мало знать свой предмет, учитель — это и психолог, и педагог, и товарищ. Важно найти подход к каждому ученику и Зубайдат Ахмедовне это всегда удавалось.

Всю жизнь рядом с ней проработали удивительные педагоги. Сплоченные учителя и хороший климат в школе способствовали повышению эффективности обучения и мотивировали к высоким показателям.

Зубайдат Ахмедовна сегодня не только известный педагог, но и многодетная мама, любимая бабушка и прабабушка. На днях она получила благодарность и цветы из рук своего ученика — главы Агульского района Закира Каидова. И для нее самое главное пожелание в этот прекрасный весенний праздник – пожелание здоровья и долгих лет жизни.

Показатель работы каждого учителя — его ученики. Есть такие педагоги, чье слово и наставления запоминается на всю жизнь, в Агульском районе таких учителей целая плеяда. В назидание молодым учителям их труд должен оставаться эталоном отношения к своей профессии.

Алена Магомедова