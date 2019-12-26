С помощью проекта «Спасибо за все» можно разместить публичную благодарность ветеранам ВОВ

На базе интернет-платформы «Спасибозавсе.рф» проводится работа по систематизации видеоархивов интервью ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов.

«Спасибо за все» представляет собой публичную стену благодарности, на которой размещаются видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы.

С помощью проекта «Спасибо за все» граждане могут разместить публичную благодарность конкретному человеку для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны, представителей гражданских профессий, героически

проявивших себя при спасении человеческих жизней.

Ссылка на сайт спасибозавсе.рф