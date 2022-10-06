С первых дней СВО на передовой

Магомед Прачев, уроженец села Афна Табасаранского района, с начала специальной военной операции находится на передовой.

За это время он много раз отличился, своими грамотными действиями спасая товарищей и командиров от смерти, выполняя сложные боевые задачи и совершая героические поступки. О них в своем ТГ-канале рассказал находящийся в г. Лисичанске в качестве добровольца представитель Правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.

В феврале 2022 года на территории населенного пункта Гречишкино Новоайдарского района ЛНР под командованием Магомеда Прачева были взяты в плен диверсанты ВСУ и переданы в МГБ.

В июне, в ходе ожесточенных боев на территории г. Попасная и населенного пункта Викторовки бригада Магомеда Прачева эвакуировала командующего Южного военного округа.

В июне, когда на территории населенного пункта Викторовка командный состав 8 армии попал под минометный и артиллерийский обстрел, Магомед, закрывая своим телом командующего 8 армии, спас ему жизнь.

В июле на окраине города Песчаное подорвался на противопехотной мине и получил осколочное ранение правой ноги и бедра охранник генерала Рустама Мурадова. Магомед Прачев оперативно оказал ему первую медицинскую помощь, эвакуировал на безопасное расстояние и отправил в ближайший медпункт.

В июле, передвигаясь по трассе Горловка-Донецк, российские бойцы обнаружили подозрительный легковой автомобиль в колонне. Под командованием Магомеда Прачева подозрительный автомобиль остановили и провели проверку – в машине оказались диверсанты, которые готовили нападение на командующего 8-й армии. Они были задержаны и переданы в военную полицию.

Таких эпизодов в ходе несения боевой службы у Магомеда Прачева насчитывается более десятка.

В настоящее время готовятся документы для представления Магомеда Прачева к высокой воинской награде.