С неформальной занятостью в Дагестане будут бороться

Сообщается, что в Дагестане порядка 400 тысяч неформально занятых, ввиду чего Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ответственным органам проработать пути и методы снижения уровня такой формы занятости. В то же время главам муниципалитетов рекомендовано взять в пример метод увеличения налоговых сборов у Управления Федеральной налоговой службой по РД с последующим применением.

Также названы муниципальные образования, где уровень неформальной занятости наиболее высокий: город Каспийск и Тляратинский район.