С началом сентября стартует прививочная кампания от гриппа

В самом начале осенне-зимнего периода стартовала прививочная кампания от гриппа. Это необходимо в целях сохранения жизни и здоровья при инфицировании вирусом гриппа А и В, а также «свиного гриппа». Побочные реакции на прививку практически отсутствуют, что связано с тем, что вакцина инактивированная, то есть не содержит живые компоненты вируса гриппа. Выработка антител начинается на восьмой — десятый день после проведения процедуры иммунизации. Наиболее оптимальным для получения прививки от гриппа специалисты называют период с сентября по ноябрь.

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