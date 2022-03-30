С начала текущего года Минтрудом Дагестана заключено более 3 тысяч социальных контрактов

В 52 учреждениях социальной защиты населения Минтруда Дагестана на территории всех муниципальных образований ведется активная работа по обработке принятых заявлений и консультации граждан, изъявивших желание принять участие в проекте «Социальный контракт».

Для рассмотрения поданных заявок во всех учреждениях созданы рабочие группы. Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу с населением по условиям участия в проекте и рассказывают о различных направлениях социальной поддержки.

Отметим, что соответствующее поручение было дано Главой Дагестана Сергеем Меликовым министру труда и социального развития Дагестана Абдурахману Махмудову и руководителям муниципальных образований республики. Глава региона обратил внимание, что с учётом принятых Президентом России мер поддержки экономики и людей в условиях санкций этот проект приобретает для Дагестана особую значимость: «Это очень серьезный посыл, Президент страны уделяет самое пристальное внимание вопросу благополучия граждан. Социальный контракт – это возможность открыть своё дело, создать предприятие и уйти от безработицы. Более того, он может быть увеличен, в зависимости от активности и потребностей граждан» — подчеркнул он.

Напомним, что данный проект направлен на вывод нуждающейся категории граждан из состояния бедности. Приняв участие в нем, малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан (11 515 рублей), получат возможность улучшить свое материальное благополучие.

Так, в соответствии с поручением Главы Дагестана, по состоянию на 29 марта текущего года, учреждениями соцзащиты заключено 3 345 социальных контракта.

Благодаря поддержке государства через социальный контракт, уже сегодня, 1 028 нуждающихся семей республики получили возможность открыть собственное дело. Большинство контрактов заключено на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб. Самыми активными предпринимателями оказались жители Махачкалы, Хасавюрта и города Дербент.

Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 817 социальных контрактов и это направление особенно популярно среди жителей Цумадинского, Магарамкентского и Кумторкалинского районов.

Социальный контракт на поиск подходящей работы заключили 251 человек. Это направление особенно востребовано в городе Дагестанские Огни, а также в Дербентском и Сулейман-Стальском районах. Отметим, что согласно условиям проекта, помимо поиска работы граждане могут также бесплатно пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Со всеми обратившимися работают специалисты службы занятости.

Соцконтракт, направленный на выход из тяжелой жизненной ситуации, оказался самым востребованным среди населения. По этому виду государственной поддержки с начала года заключено 1 249 соцконтракта. Эти выплаты помогут малоимущей категории граждан преодолеть трудную жизненную ситуацию связанную с нехваткой средств на жизненно важные товары и лекарства.

На реализацию данных мер Государственной поддержки нуждающейся категории граждан, Республике Дагестан на 2022 год предусмотрено заключение 6 777 «Социальных контрактов».

Необходимо отметить, что в данное время в органах соцзащиты на стадии обработки находится около 2 000 документов, по которым, в результате рассмотрения комиссии, будут приняты соответствующие решения.

Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации, в которой они находятся.

Граждане желающие принять участие в проекте «Социальный контракт» могут обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Республики Дагестан по месту жительства или в МФЦ.

Министерством труда Дагестана поручено территориальным органам соцзащиты продолжить прием документов на заключение соцконтракта от всех заявителей, не ссылаясь на ограничение лимитов. По всем поступившим заявлениям будет проведен отбор материалов в пользу наиболее нуждающихся граждан республики.