С начала года кассовое освоение республиканского бюджета составило 14,1 %

Об этом стало известно в ходе доклада врио министра финансов республики Шамиля Дабишева на Опрештабе. Он рассказал, что по состоянию на 21 февраля из республиканского бюджета при уточненных плановых назначениях в сумме 193,5 млрд рублей, профинансированы средства в сумме 27,3 млрд — 14,1 % от плановых назначений.

Так, Министерству труда Дагестана на текущий момент перечислено 6,7 млрд рублей или 24,9 % к годовым назначениям. В том числе профинансированы такие расходы, как: ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в сумме 246 млн; ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в сумме 310 млн; ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в сумме 265 млн; единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан в сумме 309 млн рублей.

Минобрнауки, в свою очередь, выделены средства в общей сумме 8,5 млрд. По заявкам Минобрнауки РД произведено опережающее финансирование средств Госстандарта общего образования на сумму 590 млн и на оплату труда работников общего образования — 170 млн рублей.