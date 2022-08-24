С начала года бизнес Дагестана получил кредиты на 4,8 млрд рублей

За первые шесть месяцев текущего года бизнес Дагестана получил почти пять миллиардов рублей кредитов. Это в полтора раза больше чем за аналогичный период 2021 года.

Наибольшая часть заёмных средств принадлежит субъектам МСП, кроме того, в два с половиной раза вырос объем кредитов предприятиям, занятым в обрабатывающих производствах. По словам заместителя управляющего Отделением Банка России в Республике Дагестан Светланы Бацыны, положительная динамика кредитования регионального бизнеса связана с его адаптацией к изменившимся внешним и внутренним условиям.